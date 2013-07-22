Шустрые ЖКХ Занарья

Три рабочих дня и выходные, потребовались ЖКХ Занарье, чтобы скосить высокую траву по наводке. Молодцы, хоть оперативность не идеальна. Но в этом вина и самих жителей города. Всего один звонок в ЖКХ может решить большинство проблем, мимо которых люди часто проходят. Кто кроме нас самих может позаботиться о себе и о своём жилье?

Список того, что можно требовать от ЖКХ, но лучше нормально просить по телефонам устранить:

прорыв трубы в подвале

заросли травы выше человеческого роста

Конечно, это не весь список, поэтому он будет дополняться. Телефоны ЖКХ Серпухова помогут быстро обратить внимание сотрудников к возникшим вопросам.

А вот проблема с наркоманами не подвластна ни ЖКХ, ни полиции Серпухова. Использованные шприцы валяются на местах скосов травы, на дорогах. Кто это оставил? Весь список давно известен правоохранительным органам. Но сделать они ничего не могут и сразу честно об этом говорят, чтобы не затягивать беседу. Серпуховские наркоманы толпой ходят к распространителям и их легко вычислить. Но если их тронуть и не уничтожить физически, то они начинают мстить. Именно этот момент заставляет полицию Серпухова не идти на жёсткие меры с наказаниями. Вполне вероятно, что есть и другие нюансы. Всё не рассказывают.

Наивно полагать, что эту проблему может решить кто-то из руководства Серпухова. Только собирая свои команды, можно отстаивать свои права и защищать детей от хамского поведения "алконафтов" и "нариков". Самосуд считается противозаконным, но против толпы не попрёшь. Кроме того, этим можно помочь руководству принимать смелые решения. Без народного сбора, требований и угроз, они сами это сделать сами не смогут. Слишком большая ответственность для решительных шагов. Им нужна наша поддержка, чтобы их не сделали виновными.

Если брать более глобально, то точно такая же поддержка требуется и Путину. Только в этом случае он сможет на законных основаниях изменять в пользу населения, навязанную Америкой конституцию.