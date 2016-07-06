В Серпухове можно купить входные и межкомнатные двери в магазине с говорящим названием "Надёжные двери". Заказ можно сделать, не выходя из дома: через интернет или по телефону.

Магазин дверей

Вблизи вокзала (все дороги ведут в магазин дверей) - т.е. легко добраться на автобусе или на машине, расположен офис продаж. Место для стоянки всегда есть - обширная территория.

В магазине можно уточнить информацию по самостоятельному замеру параметров двери, необходимых для заказа. Входные двери продаются комплектом. Это очень удобно, т.к. не требует доплат.

Чаще всего заказывают сразу полный пакет услуг: покупку двери, доставку и установку. Это выгоднее по качеству, времени и деньгам. К тому же, дают сервисную гарантию на комплектующие. Если что случится - мгновенный выезд специалиста. (замена, обслуживание дверного замка, если вдруг что-то не так) Пока это не требовалось, но к этому готовы.

Акции на двери

Магазин предлагает несколько акций. Все они представлены на сайте магазина:

Также можно смело требовать скидку ветеранам и пенсионерам - это уже в Серпухове как правило.

Цены на двери

Сравните цены с учётом доставки и установки. Если выйдет дешевле – нет смысла упускать такую возможность. Политика цен на двери очень впечатляет.

Заказчиками компании "Надёжные Двери" сегодня выступают не только простые покупатели, но и медицинские учреждения, школы и сады, а также строительные организации. Если верить заявлению на сайте, то в ближайшие города также можно заказать двери с полным комплектом услуг. А значит жителям Чехова и Протвино это предложения тоже подходит.

Оцените сайт магазина, посмотрите двери в Серпухове.