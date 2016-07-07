Бесплатные тренажёры на Спартаке

Отличная новость для всех! На территории стадиона Спартак установлены со времён дня детей 2013 - отличные спортивные тренажёры, рассчитанные на работу с собственным весом. Днём эти тренажёры эксплуатируются детьми, а вечером - приезжими жителями дальних уголков СССР.

"Такие антивандальные тренажёры должны быть в каждом дворе", - говорят счастливые пользователи новых агрегатов. Если это поможет сделать русскую культуру более спортивной, то да. Но ладно тренажёры, не в каждом дворе есть элементарный турник. Но зато уже везде оборудованы площадки для отжиманий.

Помимо физического развития, тренажёры на стадионе Спартак приносят много радости детям:

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Взрослые также интересуются упражнениями. Зарплаты не всем позволяют посещать спортзалы. А в случае свободного доступа к оригинальным конструкциям - "денежные отмазки" не принимаются.

Спортивным залам такое нововведение не принесёт убытков. Сегодня посещаемость тренажёрных залов далека от идеала и носит сезонный характер. Сервис там значительно выше и уличные спортивные снаряды не являются для них конкурентами.

Приезжайте на машинах, велосипедах или приходите пешком позаниматься или просто погулять - всех ждём!

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