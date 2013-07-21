Суши в Серпухове

Японскую кухню в Серпухове предлагает множество ресторанов и баров. Всех расписывать долго, поэтому опишу те месте, которые мне понравились.

Хочется заметить, что бизнес по продаже суши и роллов считается очень прибыльным, т.к. в среднем идёт накрутка до 400%. Сейчас в Серпухове этот рынок ещё не заполнен, поэтому легко предсказать появление ещё 2-3-х успешных представителей этой сферы. Речь идёт не обязательно о заведении, где можно посидеть и перекусить. Это может быть просто доставка.

Грязной техникой рекламы занимаются в Серпухове "Markus pizza" и "Тайхео". Засоряют спамом без разрешения людей почтовые ящики. На улицах встречаются такие прайсы, лежащие в грязи или вокруг мусорки. Но такая реклама, к сожалению, даёт эффект. Курьеры развозят заказы по этим спам-листовкам.

Есть неплохой суши-бар в "Плазе" на первом этаже. Персонал рекомендует всем горячие роллы, которые приходятся всем по вкусу. Блюда достойные, доставки нет, но можно взять с собой заказ.

Ещё есть отдельный суши-бар в Серпухове – Минаки. Доставка по времени точная, но сдачу не подготавливают и качество блюд немного отличается от тех, что подают в самом заведении. (да, серпуховичи это заметили) Рекомендуется делать заказ в самом баре, проверять и забирать с собой. Также существенный недостаток, омрачающий это отличное место для встреч и деловых бесед - разрешённое курение. Находятся "пакостники", которые этим пользуются и дымят. Страдает и персонал и остальные посетители. Недостатки есть везде, но даже с ними в "Минаки" отличное сервисное обслуживание. Блюда готовят достаточно долго, но это только потому, что их готовят, а не разогревают.

Скидки на суши

Существуют дисконтные карты, дающие 5% скидку. В день рождения можно получить по ним скидку 20%. Если особо не мудрить с выбором и разбираться в названиях, можно заказать отличные и недорогие блюда. Превосходный рис и недорогой суп легко укладываются в 200 рублей, Объединившись с товарищами, можно сделать заказ доставки в офис. Необходимо набрать минимальную сумму для доставки - 500 рублей. Эта сумма является рекордом для Серпухова среди всех представителей по доставке японской кухни.

Музыкальное сопровождение не соответствует стилю заведения, но это компенсируется отсутствием давки (большое количестве людей, шум), как в той же "Плазе". Уютная обстановка располагает к ведению деловых переговоров или личных встреч. Также есть бесплатный интернет Wi-Fi, доступный посетителям по паролю.

На мой взгляд, лучшим представителем японской кухни в Серпухове является суши-бар Минаки.

Важно знать

Икра, используемая в суши всегда свежая. Это благодаря синтетической добавке Е211. Добавка вызывает онкологические заболевания, поэтому никому не рекомендуется к употреблению. Правда такая, что вся икра, продающаяся в России, обрабатывается этим консервантом. Самый быстрый способ получить рак – звонить по телефону и есть икру. От телефонов никуда не уйти, но можно сократить длительность звонков. А вот от икры лучше отказаться совсем. Заказывайте блюда без неё, это поможет дольше делать добрые дела на земле.

Заказывайте доставку роллов в специализированных ресторанах. А лучше лично посещайте суши-бары. По статистике это считается более безопасным способом употребления яств. Самым идеальным вариантом будет самостоятельное приготовление блюд японской кухни.

Фотографии в суши-баре Минаки