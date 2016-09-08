Требуется мастер маникюра в Серпухове

Ищем мастера маникюра, педикюра и парикмахера для предоставления услуг жителям Серпухова. Если вы мастер своего дела и готовы работать в удобные вам часы - присылайте заявку.

Мы ищем специалистов любых стилей и направлений в области маникюра:

класический;

европейский;

нарщивание гелем и акрилом;

коррекция ногтей;

покрытие ногтей на руках Shellac;

японский маникюр;

любые другие выды работ.

Задача: предоставлять услуги маникюра в Серпухове и Противно по заявкам от клиентов.

Вы мастер маникюра и педикюра в Серпухове?

Для вас есть несколько вакансий, позволяющих предоставлять услуги на спецальных условиях, в том числе по свободному графику.

Вы можете работать в определённые дни (укажете, в какие удобно), а также в указанные часы.

Что требуется от мастера

Умение профессионально оказывать услуги маникюра и педикюра.

Человеческие качества: порядочность, добросовестность, исполнительность.

Заявки присылайте через форму