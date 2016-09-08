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Требуется мастер маникюра в Серпухове

Обновлено: 08.09.2016 15:46

Ищем мастера маникюра, педикюра и парикмахера для предоставления услуг жителям Серпухова. Если вы мастер своего дела и готовы работать в удобные вам часы - присылайте заявку.

белоголубой маникюр

Мы ищем специалистов любых стилей и направлений в области маникюра:

  • класический;
  • европейский;
  • нарщивание гелем и акрилом;
  • коррекция ногтей;
  • покрытие ногтей на руках Shellac;
  • японский маникюр;
  • любые другие выды работ.

Задача: предоставлять услуги маникюра в Серпухове и Противно по заявкам от клиентов.

Вы мастер маникюра и педикюра в Серпухове?

Для вас есть несколько вакансий, позволяющих предоставлять услуги на спецальных условиях, в том числе по свободному графику.

Вы можете работать в определённые дни (укажете, в какие удобно), а также в указанные часы.

Что требуется от мастера

Умение профессионально оказывать услуги маникюра и педикюра.

Человеческие качества: порядочность, добросовестность, исполнительность.

Заявки присылайте через форму

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