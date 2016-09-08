Требуется мастер маникюра в Серпухове

Ищем мастера маникюра, педикюра и парикмахера для предоставления услуг жителям Серпухова. Если вы мастер своего дела и готовы работать в удобные вам часы - присылайте заявку.
Мы ищем специалистов любых стилей и направлений в области маникюра:
- класический;
- европейский;
- нарщивание гелем и акрилом;
- коррекция ногтей;
- покрытие ногтей на руках Shellac;
- японский маникюр;
- любые другие выды работ.
Задача: предоставлять услуги маникюра в Серпухове и Противно по заявкам от клиентов.
Вы мастер маникюра и педикюра в Серпухове?
Для вас есть несколько вакансий, позволяющих предоставлять услуги на спецальных условиях, в том числе по свободному графику.
Вы можете работать в определённые дни (укажете, в какие удобно), а также в указанные часы.
Что требуется от мастера
Умение профессионально оказывать услуги маникюра и педикюра.
Человеческие качества: порядочность, добросовестность, исполнительность.