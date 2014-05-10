9 мая на площади у "России"

9 мая в Серпухове 2014 праздник прошёл около здания администрации города.

Серпуховские фотографы и любители фото и видеосъёмки в группе вконтакте заявили о желании принять участие в праздновании.

Администрация города не расписала весь план мероприятий. Но и без этого было известно, где стартуют официальные мероприятия.

Официально городская программа не была подробно расписана. Часть мероприятий прошла в общественном парке. (парк им. Олега Степанова) С 12:00 до 13:00 было небольшое выступление. После чего можно было просто погулять по парку и подарить детям частичку радости.

Значительно больше людей собралось на площади у кинотеатра "Россия". Именно там (как и впрошлом году) прошли основные выступления танцевальных групп.

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