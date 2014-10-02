сайт Мир Серпухова

 

отделка домов и кварир
от 3800 за м2

Основные разделы

День города Серпухова 2014 (видео + фото)

Обновлено: 02.10.2014 22:46

20 сентября в субботу на 4-х площадках проводился праздник города Серпухова. Основные вечерние мероприятия были на Соборной горе после 20:00.

подготовка ко дню города в Серпухове

12:00 - 17:00 Стадион Спартак
Выступление клубов исторической реконструкции «Варяг» и «Вольные стрелки»,
Турниры по волейболу, шахматам, пляжному волейболу, баскетболу, кроссу.
13:00 финал гонок на роликах, самокатах, велосипедах для детей и подростков,
15:00 финал Первенства города по картингу,
Праздничная ярмарка

12:00 - 17:30 Общественный парк (им. Олега Степанова)

  • музыкальная программа;
  • форум "Юные таланты Серпухова";
  • свадебная феерия;
  • театр под открытым небом;
  • концерт классической музыки у пруда;
  • выступление труппы "Русский балет".

14:00 - 18:00 Ногинка (микрорайон им. Ногина - парк Жемчужина)
Выступление клуба исторической реконструкции «Серпуховская дружина»
Концерт группы "Чёрные береты"
Концерт танцевальных и вокальных творческих коллективов, анимационная программа для детей, открытые соревнования по скейтборду, роликам и ВМХ, конкурс осенних заготовок, хоровые баттлы "На завалинке", танцевальный марафон.

16:00 - 20:00 площадка около Б-класса (Ивановские дворики)

  • концерт группы "Корни";
  • концерт "Ритмы Серпухова";
  • "Уголок Руси" - русские забавы, ремесленная мастерская, игровые аттракционы, анимация, музыкальная фитнес-минутка;
  • огненное шоу "675!".

Самая яркая часть праздника

18:00 - 22:00 Соборная гора.
Салют, а перед ним - выступление представителей эстрады:

  • Сергей Трофимов
  • Бьянка
  • группа Joy

Запланированая яркая праздничная концертная программа была соответствующей. Как всегда, публикуем фото и видео отчёты, а также отзывы о проводимом празднике!

Выступление группы JOY порадовало знакомыми мелодиями:

Выступление в Питомнике наших ребят:

111 фотографий оформлено в социальной сети. Посмотреть их можно по ссылке:

фотоотчёт дня города Серпухова 2014

Добавить комментарий

Все комментарии проходят проверку. Неуместная информация публиковаться не будет.

Защитный код
Обновить



Небольшая проверка:

Агентство недвижимости

квартира в Серпухове