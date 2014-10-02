День города Серпухова 2014 (видео + фото)

20 сентября в субботу на 4-х площадках проводился праздник города Серпухова. Основные вечерние мероприятия были на Соборной горе после 20:00.

12:00 - 17:00 Стадион Спартак

Выступление клубов исторической реконструкции «Варяг» и «Вольные стрелки»,

Турниры по волейболу, шахматам, пляжному волейболу, баскетболу, кроссу.

13:00 финал гонок на роликах, самокатах, велосипедах для детей и подростков,

15:00 финал Первенства города по картингу,

Праздничная ярмарка

12:00 - 17:30 Общественный парк (им. Олега Степанова)

музыкальная программа;

форум "Юные таланты Серпухова";

свадебная феерия;

театр под открытым небом;

концерт классической музыки у пруда;

выступление труппы "Русский балет".

14:00 - 18:00 Ногинка (микрорайон им. Ногина - парк Жемчужина)

Выступление клуба исторической реконструкции «Серпуховская дружина»

Концерт группы "Чёрные береты"

Концерт танцевальных и вокальных творческих коллективов, анимационная программа для детей, открытые соревнования по скейтборду, роликам и ВМХ, конкурс осенних заготовок, хоровые баттлы "На завалинке", танцевальный марафон.

16:00 - 20:00 площадка около Б-класса (Ивановские дворики)

концерт группы "Корни";

концерт "Ритмы Серпухова";

"Уголок Руси" - русские забавы, ремесленная мастерская, игровые аттракционы, анимация, музыкальная фитнес-минутка;

огненное шоу "675!".

Самая яркая часть праздника

18:00 - 22:00 Соборная гора.

Салют, а перед ним - выступление представителей эстрады:

Сергей Трофимов

Бьянка

группа Joy

Запланированая яркая праздничная концертная программа была соответствующей. Как всегда, публикуем фото и видео отчёты, а также отзывы о проводимом празднике!

Выступление группы JOY порадовало знакомыми мелодиями:

Выступление в Питомнике наших ребят:

111 фотографий оформлено в социальной сети. Посмотреть их можно по ссылке:

фотоотчёт дня города Серпухова 2014