День города Серпухова 2014 (видео + фото)

20 сентября в субботу на 4-х площадках проводился праздник города Серпухова. Основные вечерние мероприятия были на Соборной горе после 20:00.
12:00 - 17:00 Стадион Спартак
Выступление клубов исторической реконструкции «Варяг» и «Вольные стрелки»,
Турниры по волейболу, шахматам, пляжному волейболу, баскетболу, кроссу.
13:00 финал гонок на роликах, самокатах, велосипедах для детей и подростков,
15:00 финал Первенства города по картингу,
Праздничная ярмарка
12:00 - 17:30 Общественный парк (им. Олега Степанова)
- музыкальная программа;
- форум "Юные таланты Серпухова";
- свадебная феерия;
- театр под открытым небом;
- концерт классической музыки у пруда;
- выступление труппы "Русский балет".
14:00 - 18:00 Ногинка (микрорайон им. Ногина - парк Жемчужина)
Выступление клуба исторической реконструкции «Серпуховская дружина»
Концерт группы "Чёрные береты"
Концерт танцевальных и вокальных творческих коллективов, анимационная программа для детей, открытые соревнования по скейтборду, роликам и ВМХ, конкурс осенних заготовок, хоровые баттлы "На завалинке", танцевальный марафон.
16:00 - 20:00 площадка около Б-класса (Ивановские дворики)
- концерт группы "Корни";
- концерт "Ритмы Серпухова";
- "Уголок Руси" - русские забавы, ремесленная мастерская, игровые аттракционы, анимация, музыкальная фитнес-минутка;
- огненное шоу "675!".
Самая яркая часть праздника
18:00 - 22:00 Соборная гора.
Салют, а перед ним - выступление представителей эстрады:
- Сергей Трофимов
- Бьянка
- группа Joy
Запланированая яркая праздничная концертная программа была соответствующей. Как всегда, публикуем фото и видео отчёты, а также отзывы о проводимом празднике!
Выступление группы JOY порадовало знакомыми мелодиями:
Выступление в Питомнике наших ребят:
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