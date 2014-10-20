женские и мужские пальто

В поиске стильного пальто пришлось оббежать весь Серпухов. В результате, самые современные модели были найдены в т/ц Дисконт на втором этаже.

Порадовало то, что там именно современные и именно молодёжные варианты верхней одежды для мужчин и женщин. Внимание! Для тех, кто читает этот материал - спрашивайте скидку 200 рублей при покупке весенней или зимней одежды.

т./ц. Дисконт бутик: №123 - проверено, скидка есть!

т./ц. Серпуховский - бутики: №61, 76, 47 - не проверено.

В настоящий момент представлены сезоны "осень, зима и весна": верхняя женская одежда, верхняя мужская одежда. Пальто и пуховики не выставлены полностью - есть смысл спросить о наличии других моделей.

Если найдёте в этом бутике подходящий вариант - не забудьте спросить о скидке в 200 рублей. Пусть немного, но хватит, чтобы тут же скромно, но отметить приобретение на первом этаже в пиццерии. Сэкономленную сумму можно потратить на такси, чтобы красиво вернуться домой с приятными покупками!