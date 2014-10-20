сайт Мир Серпухова

 

отделка домов и кварир
от 3800 за м2

Основные разделы

Женские и мужские пальто

Обновлено: 20.10.2014 00:52

В поиске стильного пальто пришлось оббежать весь Серпухов. В результате, самые современные модели были найдены в т/ц Дисконт на втором этаже.

женские и мужские пальто

Порадовало то, что там именно современные и именно молодёжные варианты верхней одежды для мужчин и женщин. Внимание! Для тех, кто читает этот материал - спрашивайте скидку 200 рублей при покупке весенней или зимней одежды.

т./ц. Дисконт бутик: №123 - проверено, скидка есть!
т./ц. Серпуховский - бутики: №61, 76, 47 - не проверено.

В настоящий момент представлены сезоны "осень, зима и весна": верхняя женская одежда, верхняя мужская одежда. Пальто и пуховики не выставлены полностью - есть смысл спросить о наличии других моделей.

Если найдёте в этом бутике подходящий вариант - не забудьте спросить о скидке в 200 рублей. Пусть немного, но хватит, чтобы тут же скромно, но отметить приобретение на первом этаже в пиццерии. Сэкономленную сумму можно потратить на такси, чтобы красиво вернуться домой с приятными покупками!

Добавить комментарий

Все комментарии проходят проверку. Неуместная информация публиковаться не будет.

Защитный код
Обновить



Небольшая проверка:

Агентство недвижимости

квартира в Серпухове