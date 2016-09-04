роспотребнадзор в Серпухове

Когда стоит обращаться в Роспотребнадзор? В случаях, когда вы приобретаете товар плохого качества. Особенно если нарушение касается важных для жизни товаров – продуктов питания.

Адрес Роспотребнадзора в Серпухове: Московская область, г. Серпухов, улица Российская, дом 26.

Заявление в свободной форме можно подать лично по адресу выше или через электронную форму (+10 дней к дате регистрации):

http://50.rospotrebnadzor.ru/virtual/feedback

Полное название: Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Московской области в городах Пущино, Серпухов, Серпуховском, Чеховском районах.

В Серпухове часты (по количеству обращений) случаи продажи испорченных товаров. Что касается продуктов питания, то испорченную колбасу, рыбу или сыр никто специально не продаёт (есть такая надежда). Но бывают случаи недосмотра или другие причины. Для примера, предлагаем разобрать присланный случай продажи испорченной рыбы возле тц Чернышевский.

Была продана испорченная рыба, затем возвращена. Вернуть удалось только часть средств, т.к. продавец выплатил сумму только за возвращённый кусок по весу. «То, что съели – ваша проблема. Несите голову и чешую – вернём остальное.» (это является нарушением и поводом обращения в суд)

По закону вам обязаны вернуть деньги за товар плохого качества.

Пояснение Роспотребнадзора: «Правилами продажи отдельных видов товаров», утверждёнными Постановлением Правительства Российской Федерации от 19.01.1998 г. №55 в случае приобретения продовольственных товаров ненадлежащего качества, покупатель вправе по своему выбору потребовать замены такого товара товаром надлежащего качества либо соразмерного уменьшения покупной цены.

Вместо предъявления указанных требований, покупатель вправе отказаться от приобретённого товара и потребовать возврата уплаченной за товар денежной суммы. При этом покупатель по требованию продавца и за его счёт должен возвратить полученный товар ненадлежащего качества. (т.е. товар по запросу придётся вернуть, а затраты на транспортировку или проезд обязан оплатить продавец)

При возврате покупателю уплаченной за товар денежной суммы, продавец не вправе удерживать из неё сумму, на которую понизилась стоимость товара из-за его полного или частичного использования (обязаны выплатить всю сумму, а при отказе - подавайте в суд. Получите и за моральный ущерб), потери им товарного вида или других подобных обстоятельств.

Роспотребнадзор рекомендует обратиться в суд

Обращаем ваше внимание на то, что требование о возврате денежных средств носит имущественный характер. По общему правилу, закреплённому в п.1 ст.11 Гражданского кодекса Российской Федерации, решать имущественные споры уполномочены исключительно судебные органы. В соответствии с п.2 ст.17 Закона РФ от 07 февраля 1992г. №2300-1 вы вправе предъявить иск в суд по своему месту жительства или по месту пребывания, либо по месту нахождения ответчика, либо по месту заключения или исполнения договора, в этом конкретном случае – договора купли продажи. В соответствии с п.3 ст.17 Закона РФ от 07 февраля 1992г. №2300-1 потребители, иные истцы, по искам, связанным с нарушением прав потребителей, освобождаются от уплаты государственной пошлины в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.

Кроме того, в соответствии со статьёй 15 Закона РФ от 07 февраля 1992г. №2300-1 потребитель вправе требовать компенсации морального вреда, размер которой определяется судом и не зависит от размера возмещения имущественного вреда.

Куда подать претензию? Как образумить продавца?

Шаг 1. Просто расскажите обоснованно продавцу, что к чему. Продавец всегда пойдёт на встречу. Редко, когда «не слышат». В этом случае можно (и даже нужно) обращаться выше, т.е. следующий шаг.

Шаг 2. Обращение в Роспотребнадзор (в надежде на внеплановую проверку)

Пояснение Роспотребнадзора: В случае приобретения некачественного товара, вы вправе в письменной форме обратиться в Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Московской области в городах Пущино, Серпухов, Серпуховском, Чеховском районах. В соответствии со ст.12 Федерального закона от 02.05.2006 № 59-Ф3 «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» письменное обращение, поступившее в государственный орган. Орган местного самоуправления или должностному лицу в соответствии с их компетенцией, рассматривается в течение 30 дней со дня регистрации письменного обращения. (т.е. если магазин сообразит - успеет устранить устраняемые нарушения)

Обращаем ваше внимание на то, что внеплановая проверка любого объекта проводится на основании распоряжения руководителя (т.е. если руководитель не примет такого решения - магазин может дальше нарушать законы. И вот тут уже надо отслеживать ситуацию, чтобы пеерйти к следующему шагу) органа государственного контроля (надзора). В распоряжении указываются наименование и юридический адрес юридического лица или фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, в отношении которых проводится проверка. Также для проведения проверки необходимы данные об ИНН и ОГРН индивидуального предпринимателя, осуществляющего деятельность в магазине по указанному вами адресу. Это является требованием п.п. 1,23 ст.14 Федерального закона 294-Ф3, а также п.п. 3 п. 7 гл. 1 Административного регламента исполнения Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека государственной функции по проведению проверок деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан по выполнению требований санитарного законодательства, законодательства Российской Федерации в области защиты прав потребителей, правил продажи отдельных видов товаров (утв. Приказом Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 16.07.2012 г. №764) (необходимые данные можно собрать в интернете или в самом магазине)

Что реально и быстро МОЖНО сделать, если нарушают права?

Оставьте отзыв в книге отзывов и предложений. Проверьте, чтобы книга имела номер, была пронумерована и прошита. Зафиксируйте обращение. Позднее проверьте наличие обращения и ответ на него.

Что НАДО сделать, если нарушают права?

Включайте записывающие устройства, записывайте разговор, ответы. Продавца не обязательно снимать, достаточно звуковой дорожки. (любой современный телефон);

Делайте фото или видео проданных испорченных продуктов, фиксируйте нарушения;

Совершайте покупки в других магазинах;

Всегда будьте внимательны.

Случаи нарушения прав можно указывать в чёрных списках Серпухова. Используйте группы:

https://vk.com/blacklist_serp

https://ok.ru/group52660256112785

Место, где возможен обман или продажа товара ненадлежащего качества:

10.06.2016г. отказ возврата полной суммы за тухлую рыбу

рыбный магазин у входа в т.ц. Чернышевский https://cloud.mail.ru/public/K4gJ/mAi22ZiVc

Список не является вечным. Вполне возможно, что недостатки обслуживания устранятся.

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